Λεωφόρος Αμαλίας: Καλώδιο τρόλεϊ ξεκόλλησε κι έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο (βίντεο)

Μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, με την κατάσταση να επιδεινώνεται λόγω τροχαίου που σημειώθηκε νωρίτερα.

Ειδικότερα, λίγο πριν από τις 10 το πρωί, όπως μετέδωσε το Action24, από ένα τρόλεϊ που είχε κατεύθυνση το Σύνταγμα ξεκόλλησε κάποιο καλώδιο, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε ένα ΙΧ όχημα που εκείνη την ώρα κινείτο επί της λεωφόρου Αμαλίας.

Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την αποκατάσταση της ομαλής ροής των οχημάτων.