Λένα Σαμαρά: Το “ευχαριστώ” του αδελφού της, Κώστα, δύο ημέρες μετά την κηδεία της – Η ανάρτησή του

Σε βαθύ πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, μετά τον ξαφνικό χαμό της Λένας Σαμαρά σε ηλικία 34 ετών.

Τόσο ο Αντώνης Σαμαράς, όσο και η μητέρα της 34χρονης Γεωργία και ο αδελφός της Κώστας παραμένουν συγκλονισμένοι και δεν μπορούν να πιστέψουν πόσο γρήγορα και άδικα έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη τους Λένα.

Η κηδεία της άτυχης κοπέλας τελέστηκε τη Δευτέρα σε κλίμα βαθιάς οδύνης και σήμερα Τετάρτη ο αδελφός της Κώστας Σαμαράς θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια τον κόσμο για τα μηνύματα που έχουν λάβει οικογενειακώς.

Σε ανάρτησή του στο Instagram, έγραψε: “Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου όλους σας για την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξη στο πένθος της οικογένειάς μας. Ειλικρινά μας έχουν συγκινήσει απέραντα, όλα τα μηνύματά σας. Να είστε όλες και όλοι καλά!”.

Δείτε την ανάρτησή του: