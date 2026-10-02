Δολοφονία Βάγιας Νέστορα: Προθεσμία πήραν οι δύο κατηγορούμενοι ως φυσικοί δράστες

Στην ανακρίτρια που χειρίζεται τη δικογραφία για τη φονική επίθεση με γκαζάκια στην οικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, οδηγήθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι που φέρονται ως φυσικοί δράστες της επίθεσης, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα.

Οι δύο κατηγορούμενοι και προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση –ένας 29χρονος και μία 26χρονη– κλήθηκαν να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες στο πλαίσιο της αναβάθμισης της ποινικής αξιολόγησης των πράξεων που συνδέονται με τον νόμο περί τρομοκρατίας.

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Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για τις επόμενες μέρες, όπως και οι δύο συγκατηγορούμενοί τους που οδηγήθηκαν χθες ενώπιον της ανακρίτριας.

Έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε το πρωί συγκέντρωση συμπαράστασης προς τους δύο κατηγορούμενους, από άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Υπενθυμίζεται πως η δικογραφία περιλαμβάνει κατηγορίες για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, κατοχή εκρηκτικών και εμπρησμό.