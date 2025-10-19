Λασίθι: Εξαφανίστηκαν περιοχές από την ομίχλη (Βίντεο – Φωτογραφίες)
Σοκάρουν οι εικόνες
Τρομερές εικόνες καταγράφηκαν το μεσημέρι της Κυριακής 19/10 στο Λασίθι καθώς πολλές περιοχές εξαφανίστηκαν από την ομίχλη.
«Από τη Λάστρο μέχρι το Καβούσι η περιοχή χάθηκε κυριολεκτικά μέσα στη λευκή ομίχλη» ανέφεραν κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής.
Σημειώνεται ότι το εντυπωσιακό αυτό φαινόμενο ονομάζεται “provencha”, όταν δηλαδή η υγρασία και οι ψυχρές αέριες μάζες σχηματίζουν μια “θάλασσα” από σύννεφα χαμηλά πάνω από τη γη, δημιουργώντας την αίσθηση πως τα χωριά επιπλέουν πάνω στα σύννεφα.
