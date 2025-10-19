Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Λασίθι: Εξαφανίστηκαν περιοχές από την ομίχλη (Βίντεο – Φωτογραφίες)

Σοκάρουν οι εικόνες

Λασίθι: Εξαφανίστηκαν περιοχές από την ομίχλη (Βίντεο – Φωτογραφίες)
DEBATER NEWSROOM

Τρομερές εικόνες καταγράφηκαν το μεσημέρι της Κυριακής 19/10 στο Λασίθι καθώς πολλές περιοχές εξαφανίστηκαν από την ομίχλη.

«Από τη Λάστρο μέχρι το Καβούσι η περιοχή χάθηκε κυριολεκτικά μέσα στη λευκή ομίχλη» ανέφεραν κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται ότι το εντυπωσιακό αυτό φαινόμενο ονομάζεται “provencha”, όταν δηλαδή η υγρασία και οι ψυχρές αέριες μάζες σχηματίζουν μια “θάλασσα” από σύννεφα χαμηλά πάνω από τη γη, δημιουργώντας την αίσθηση πως τα χωριά επιπλέουν πάνω στα σύννεφα.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ