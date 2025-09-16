Λάρισα: Ελεύθερος ο 13χρονος που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία μετά την απολογία του

Ελεύθερος χωρίς όρους αφέθηκε ο 13χρονος στην Λάρισα που συνελήφθη για παιδική πορνογραφία όταν δημιούργησε βίντεο με την βοήθεια ΑΙ που δείχνουν 11χρονο σε άσεμνες σκηνές.

Μετά την απολογία ενώπιων της Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας, ο ανήλικός αφέθηκε ελεύθερος. Να θυμίσουμε ότι o ανήλικος συλληφθέντας φέρεται με την τεχνητή νοημοσύνη να δημιούργησε παιδικό πορνογραφικό υλικό χρησιμοποιώντας την φωτογραφία ενός 11χρονου.

Ειδικότερα φαίνεται ένα γυμνό παιδικό σώμα με την φωτογραφία του μικρού μαθητή σε άσεμνη σκηνή. Όπως καταγγέλθηκε από τους γονείς του 11χρονου θύματος στην αστυνομία, το παραποιημένο – επεξεργασμένο βίντεο διανεμήθηκε μέσα από εφαρμογή, από τον 13χρονο σε κλειστή ιντερνετική ομάδα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με το onlarissa.net, o κατηγορούμενος υποστήριξε πως το βίντεο που κυκλοφόρησε μέσω εφαρμογής και απεικονίζει μέσω τεχνητής νοημοσύνης έναν 11χρονο σε άσεμνες σκηνές, ο ίδιος απλά το εντόπισε σε κλειστή ομάδα στο ίντερνετ και το ανάρτησε σε μια άλλη κλειστή ομάδα, αλλά δεν το δημιούργησε εκείνος.