ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αυτοκίνητο παρέσυρε ανήλικο κορίτσι – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Λάρισα: Αυτοκίνητο παρέσυρε ανήλικο κορίτσι – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας εντός της πόλης της Λάρισας και ειδικότερα στη συμβολή των οδών Καρδίτσης και Σκοπάδων όταν ένα όχημα παρέσυρε ένα ανήλικο κορίτσι.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Onlarissa σήμανε άμεσα συναγερμός στις Αρχές με την αστυνομία να σπεύδει στο σημείο, όπως και μηχανή ΕΚΑΒ και έπειτα ασθενοφόρο.

Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στο τραυματισμένο κορίτσι και το μετέφεραν στα επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας το οποίο εφημερεύει.

ΕΛΛΑΔΑ

