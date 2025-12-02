Λάρισα: Αγρότες «πλημμύρισαν» το Δικαστικό Μέγαρο με γάλα, καλαμπόκι και άχυρο (Βίντεο)

Στη Λάρισα επικράτησε αναστάτωση το μεσημέρι της Τρίτης (02/12), εξαιτίας της παρουσίας αγροτών και κτηνοτρόφων που έχουν ξεκινήσει διαδηλώσεις τις τελευταίες ημέρες, στήνοντας μπλόκα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Οι διαμαρτυρίες τους αφορούν την ακρίβεια και τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δεκάδες αγρότες, από όλη την Θεσσαλία, με αφορμή την σύλληψη τριών αγροτών κατά τη διάρκεια επεισοδίων που ξέσπασαν στο μπλόκο στη Νίκαια Λάρισας, εμφανίστηκαν μπροστά από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας πετώντας έξω από το κτίριο γάλατα, μπάλες από άχυρα και καλαμπόκι.

«Πανώλη κι ευλογία μας σκότωσαν τα ζώα», φώναξαν κτηνοτρόφοι ζητώντας από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη να μεταβεί άμεσα στη Θεσσαλία και να «λύσει τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση».

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων της Θεσσαλίας, Δημήτρης Μπαλούκας, κάλεσε τους πολίτες να σταθούν δίπλα στον αγώνα τους. «Χωρίς τον πρωτογενή τομέα θα πεινάσετε όλοι. Η κτηνοτροφία στηρίζει τον πρωτογενή τομέα και τη Θεσσαλία. Σας θέλουμε δίπλα γιατί μετά θα αρχίσετε να κλείνετε εσείς τα μαγαζιά σας».