Λαμία: Φωτιά σε διαμέρισμα που διέμενε μια 60χρονη (Βίντεο – Φωτογραφίες)

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το βράδυ της Πέμπτης 12/3 στο κέντρο της Λαμίας όταν ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Lamianow η φωτιά ξεκίνησε από ένα κερί που είχε ανάψει η 60χρονη γυναίκα που ζούσε στο σπίτι. Άμεσα, οι φλόγες εξαπλώθηκαν και ο καπνός, με την ίδια την 60χρονη να βγαίνει από το διαμέρισμα και να καλεί την Πυροσβεστική.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο πυροσβεστικά οχήματα καθώς και καλαθοφόρο όχημα, προκειμένου να προχωρήσουν στην κατάσβεση της φωτιάς.