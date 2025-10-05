Λαμία: Άγρια συμπλοκή κοριτσιών για «διαδικτυακές» διαφορές – Έσυραν τη μια από τα μαλλιά

Σοκαριστικές εικόνες διαδραματίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου 4/10 στην Λαμία όταν σημειώθηκε άγρια συμπλοκή κοριτσιών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Lamiareport τέσσερα τουλάχιστον, κορίτσια πιάστηκαν μαλλί με μαλλί και σε κάποια στιγμή τα δύο κατάφεραν να σύρουν από τα μαλλιά ένα τρίτο κορίτσι το οποίο και το πέταξαν με δύναμη στο πεζοδρόμιο.

Ευτυχώς αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έφτασαν πολύ γρήγορα στο σημείο και μάλιστα προσήγαγαν τα τρία από αυτά – το τέταρτο κορίτσι πρόλαβε και εξαφανίστηκε – ηλικίας από 14 έως 16 ετών, στο Αστυνομικό Τμήμα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες εκεί κλήθηκαν και οι γονείς τους, που εφόσον δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, δε θέλησαν να δοθεί συνέχεια.