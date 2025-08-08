Λακωνία: Καλλιεργούσαν φυτεία κάνναβης με πάνω από 1.800 δενδρύλλια

Αναφορικά με εντοπισμό φυτείας δενδρυλλίων κάνναβης στη Λακωνία και την κατάσχεση συνολικά -1.828- δενδρυλλίων κάνναβης, συμπληρωματικά, στα πλαίσια της συνεχιζόμενης αστυνομικής έρευνας που διεξήχθη από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία -2- καλλιεργητών.

Ειδικότερα, ύστερα από εμπεριστατωμένη έρευνα που διεξήγαγαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, αξιοποιώντας κατάλληλα και συνδυαστικά στοιχεία, αλλά και αποτελέσματα φυσικών και επιστημονικών μεθόδων, διακριβώθηκαν τα στοιχεία -2- αλλοδαπών, ηλικίας 35 και 32 ετών αντίστοιχα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λακωνίας, ενώ η αστυνομική έρευνα και η προανάκριση, συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.