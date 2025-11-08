Κυψέλη: Ηλικιωμένο ζευγάρι ζει σε αυτοκίνητο για τρία χρόνια – «Είμαστε άστεγοι, αλλά αξιοπρεπείς»

Μία συγκινητική ιστορία ήρθε στο φως με ένα ζευγάρι ηλικιωμένων στην Κυψέλη που ζει μέσα σε αυτοκίνητο, καθώς δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά το ενοίκιο ενός σπιτιού. Η κατάσταση τους αναδεικνύει το πρόβλημα των υψηλών ενοικίων στη χώρα μας, με τους δύο ηλικιωμένους να προκαλούν μεγάλη συγκίνηση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής Mega Εξελίξεις τώρα, το ζευγάρι κοιμάται και ξυπνά μέσα στο αυτοκίνητο εδώ και τρία ολόκληρα χρόνια. Οι δύο τους είναι χαμηλοσυνταξιούχοι και με τις συντάξεις τους δεν μπορούν να βρουν οικονομικό σπίτι για να νοικιάσουν.

«Εδώ κάθεται ο σύζυγος. Έχουμε έναν φακό, ένα ράδιο, βάζουμε τον δίσκο και τρώμε», περιέγραψε η κυρία Ακριβή. «Ένα σπίτι να μπούμε μέσα, δεν μπορώ άλλο, απελπίστηκα. Δεν καταλήγει πουθενά. Είμαστε αξιοπρεπέστατοι άνθρωποι», πρόσθεσε.

Ο 70χρονος κύριος Χρήστος, που πάσχει από ζαχαρώδη διαβήτη, τόνισε: «Μπορεί να είμαστε άστεγοι, αλλά είμαστε αξιοπρεπείς. Ένα σπίτι να μπούμε μέσα, δεν μπορώ άλλο, κουράστηκα, απελπίστηκα».

Η γειτονιά τους αγαπά και τους φροντίζει, όμως αυτό δεν αρκεί. Το μόνο που ζητούν τώρα είναι ένα «σπιτάκι πάνω από το κεφάλι τους». «Πολύ δύσκολα. Στεναχωριέμαι. Να βρούμε ένα φθηνό σπίτι. Μπορούμε να βρούμε ένα μικρό σπιτάκι», λένε.