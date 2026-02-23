Κυψέλη: Η στιγμή που η μητέρα του ΑμεΑ κοριτσιού βρίσκει μέσα στο σπίτι της τον επίδοξο βιαστή – Η μαρτυρία της στο DEBATER

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η οικογένεια της 25χρονης ΑμεΑ και της αδελφής της που δέχθηκαν σεξουαλική επίθεση από 64χρονο μέσα στο σπίτι τους στην Κυψέλη το πρωί του Σαββάτου (21/2).

Η μητέρα της 25χρονης εντόπισε τον δράστη μέσω κλειστού κυκλώματος καμερών που είχε τοποθετήσει στο σπίτι την ώρα που προχωράει στην απεχθή πράξη. Το DEBATER εξασφάλισε τα βίντεο -ντοκουμέντα αλλά για λόγους σεβασμού έχει κόψει το πλάνο με το κορίτσι στο κρεβάτι πάνω και τη στιγμή που ο δράστης ασελγεί πάνω του.

Η μητέρα που ήταν στο φαρμακείο εκείνη την στιγμή έτρεξε προς το σπίτι για να σώσει τις δύο κόρες της από τα χέρια του επίδοξου βιαστή.

Το θράσος του δράστη διακρίνεται τη στιγμή που έχει αντιληφθεί ότι το έχει καταλάβει η μητέρα του κοριτσιού και πηγαίνει να την αγκαλιάσει όταν την βλέπει στην πόρτα.

Στη συνέχεια στο δεύτερο βίντεο διακρίνεται ο διαπληκτισμός που υπάρχει μεταξύ του δράστη και της μητέρας του κοριτσιού και ο ξυλοδαρμός που γίνεται μεταξύ τους, καθώς ρίχνει την μητέρα κάτω και την χτυπά. Ωστόσο και η ίδια του επιτίθεται.

Η ίδια μιλώντας στο DEBATER εξαγριωμένη καταγγέλει ότι:

«Έχει κλειδώσει ο εγκέφαλος μου βλέποντας αυτό το υλικό από την κάμερα του σπιτιού μου. Μόνο να τον σκοτώσω θέλω. Η αστυνομία δεν τον έχει πιάσει ακόμη. Του έδωσε πολύ χρόνο να φύγει. Η «φωνή» της είναι το βίντεο. Το κορίτσι μου είναι μη λεκτική αυτιστική. Εγώ μαθαίνω ότι έχει φύγει εκτός από τη χώρα. Το κορίτσι μου δεν έχει λόγο, αλλά η φωνή της είναι το βίντεο.

Αυτός γενικά έκανε θελήματα στην περιοχή, πήγα να πάρω κάτι από το φαρμακείο και εκμεταλλεύτηκε τον χρόνο που ήταν μόνη της η μικρή μου. Όταν άνοιξα και είδα την εικόνα πάγωσα. Πήγε να με αγκαλιάσει και εγώ μετά πήγα να τον σκοτώσω.

Με έριξε κάτω και με χτύπησε. Είχα το γόνατό μου μέχρι να σηκωθώ. Όταν βγήκα έξω και είχε έρθει η αστυνομία, νόμιζαν ότι εγώ ήμουν ο δράστης και μου έβαλαν χειροπέδες. Μέχρι να καταλάβουν τι έχει γίνει αυτός έφυγε» κατέληξε η μητέρα της 25χρονης.