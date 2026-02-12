Κυπαρισσία: ΕΔΕ για τον αιφνίδιο θάνατο του 3χρονου – Πνευμονικό οίδημα δείχνουν τα πρώτα στοιχεία από το πόρισμα του ιατροδικαστή

Ερωτήματα γεννά ο ξαφνικός θάνατος του 3χρονου παιδιού στην Κυπαρισσία μετά την είσοδο του στο νοσοκομείο με συμπτώματα βήχα και δύσπνοιας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, έχει διαταχθεί ΕΔΕ για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέληξε το παιδί. Τα πρώτα στοιχεία από το πόρισμα του ιατροδικαστή δείχνουν πνευμονικό οίδημα, ενώ αναμένονται ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις για να εξακριβώσουν τα αίτια θανάτου του μικρού παιδιού.

Θυμίζουμε πως το πρωί της Δευτέρας (09/02) οι γονείς μετέφεραν το παιδί στο νοσηλευτικό ίδρυμα της Κυπαρισσίας, επειδή παρουσίασε έντονη δύσπνοια και βήχα.

Τα ξημερώματα της Τρίτης, η κατάσταση της υγείας του ανήλικου επιδεινώθηκε ξαφνικά και λίγο μετά τις 07:00 υπέστη ανακοπή καρδιάς. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό έκανε πολύωρη προσπάθεια ώστε να κρατήσει το παιδί στη ζωή, ωστόσο ο 3χρονος κατέληξε λίγο μετά τις 09:00 το πρωί.

Το παιδί ήταν γιος αλλοδαπών γονέων – ο πατέρας είναι υπήκοος Ουγγαρίας και η μητέρα υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου – που ζουν τα τελευταία χρόνια στο Στασιό του Δήμου Τριφυλίας. Η οικογένεια έχει επίσης ένα μεγαλύτερο παιδί, το οποίο φοιτά σε δημοτικό σχολείο της Κυπαρισσίας.