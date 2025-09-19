Κοζάνη: Πώς έγινε η έκρηξη στο εργοστάσιο οικοδομικών υλικών – Δύο τραυματίες, σε σοβαρή κατάσταση ένας 54χρονος που ακρωτηριάστηκε

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής (19/9) στην Κοζάνη μετά από έκρηξη σε εργοστάσιο με οικοδομικά υλικά.

Δυστυχώς, από την ισχυρή έκρηξη τραυματίστηκαν δύο άτομα, ηλικίας 54 και 58 ετών καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, βρίσκονταν στο σημείο εκτελώντας εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης.

Η πρώτη εικόνα που έχει η ΕΛΑΣ κάνει λόγο για διαρροή αερίου σε λάστιχο το οποίο τροφοδοτούνταν από φιάλες οξυγόνου. Όσο για την κατάσταση των δύο τραυματιών, ο 58χρονος και ο 54χρονος μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Κοζάνης.

Ο 54χρονος είναι πιο σοβαρά με ακρωτηριασμό άνω και κάτω άκρου, ενώ ο έτερος εργάτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ανοικτό κάταγμα κάτω άκρου.

Η έρευνα για τις συνθήκες του σοβαρού ατυχήματος συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό.