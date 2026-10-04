Κως: Στρόβιλος καπνού στη φωτιά στην Καρδάμαινα – Επιχείρηση με ελικόπτερο (vid)

Έντονος στροβιλισμός του καπνού καταγράφεται σε βίντεο από τη φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν από τις 09:00 το πρωί της Κυριακής 4 Οκτωβρίου, στην Καρδάμαινα της Κω.

Στις εικόνες, ο καπνός σχηματίζει έναν στρόβιλο στο σημείο της πυρκαγιάς, λίγο μετά από ρίψη νερού ελικοπτέρου στην περιοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση. Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Κω και εθελοντές.

Σε επιφυλακή οι αρμόδιες δυνάμεις

Ο αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου, Χρήστος Ευστρατίου, ανέφερε στην ενημέρωσή του προς το ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι η φωτιά παρέμενε σε εξέλιξη, αλλά οι καιρικές συνθήκες δεν δημιουργούσαν ανησυχητικά δεδομένα.

Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι δεν υπάρχει εφησυχασμός και ότι οι αρμόδιες δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή μέχρι να τεθεί η πυρκαγιά υπό πλήρη έλεγχο.