Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων – Στο “κόκκινο” οι δρόμοι της Αττικής, χιλιάδες ΙΧ πέρασαν από τις Αφίδνες

Σημαντική είναι η κίνηση που παρατηρείται στους δρόμους της Αττικής το απόγευμα της Παραμονής Χριστουγέννων (24/12), ενώ κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για την εορταστική περίοδο.

Συγκεκριμένα, η κίνηση των αυτοκινήτων στο τμήμα Αφίδνες – Λαμία ανήμερα της παραμονής των Χριστουγέννων, φαίνεται αυξημένη καθώς καταγράφηκαν πάνω από 20.000 διελεύσεις

Στο μεταξύ, με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται πλέον η κυκλοφορία και από τις δύο λωρίδες στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, από το Σχηματάρι μέχρι τον κόμβο της Θήβας.

Ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για άρση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Φθιώτιδα

«Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων, σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε σημεία του οδικού δικτύου λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, με σημερινή Απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας, αίρεται η εκτροπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων που κινούνται στο ρεύμα πορείας προς Αθήνα του Αυτοκινητοδρόμου ΑΘΕ, από το ύψος του Α/Κ Λιβανατών (149,555 χ/θ) έως το ύψος του Α/Κ Τραγάνας (137,475 χ/θ)».

Σημειώνεται ότι αυτή την ώρα, αυξημένη κίνηση καταγράφεται στον κόμβο Πλατύκαμπου στην Παλαιά Εθνική Οδό Βόλου Λάρισας όπως και στο κόμβο Κιλελέρ. Αυτό συμβαίνει καθώς η αστυνομία διέκοψε την κίνηση από την αερογέφυρα της Νίκαιας για να τοποθετήσει τσιμεντένια στηθαία.

Ειδικότερα σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τροχαίας για την Θεσσαλία:

Σε συνέχεια σημερινής (24-12-2025) ανακοίνωσής μας, από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων επί του Αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε., στο ύψος του Α/Κ Νίκαιας, από ώρα 14:20’ σήμερα (24-12-2025) και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, ισχύουν οι κάτωθι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε.

Ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα

Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μικτού βάρους έως 3,5 τόνων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) έως τον Α/Κ Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686) και διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) έως τον Α/Κ Βελεστίνου (Χ.Θ. 314+020).

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Όλα τα οχήματα θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918) στην Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια:

– Τα οχήματα μικτού βάρους έως 3,5 τόνους, θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε.:

είτε από τον Α/Κ Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686), μέσω της διασταύρωσης Αχιλλείου,

είτε μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας – Βόλου, θα κατευθύνονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020).

– Τα οχήματα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων θα κινούνται στην Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου και θα κατευθύνονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020), όπου θα εισέρχονται στον ΠΑ.Θ.Ε..

Ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη

Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Νίκαιας (Χ.Θ. 348+106) έως τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918).

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Όλα τα οχήματα θα εκτρέπονται στο ύψος του Α/Κ Νίκαιας (Χ/Θ 348+106) και μέσω του κλάδου εξόδου προς Λάρισα θα εισέρχονται στην Π.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης και στην Λεωφόρο Καραμανλή και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε.:

–είτε από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.)

-είτε από τον Ανισόπεδο Κόμβο Γυρτώνης (Χ/Θ 367+319 του Π.Α.Θ.Ε.)

Όλα τα οχήματα που θα εκτρέπονται στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, στον κλάδο εξόδου προς Λάρισα του Α/Κ Νίκαιας (Χ.Θ. 348+106), σε όλο το μήκος αυτού θα κινούνται υποχρεωτικά στην αριστερή λωρίδα και με ανώτατο όριο ταχύτητας τα 50 km / h .

Β. ΕΠΙ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΘΗΝΩΝ

Όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Λάρισας – Αθηνών ώστε να εισέλθουν στον Αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη ή Αθήνα, πριν από τον Α/Κ Νίκαιας (Αερογέφυρα Ι.Κ.Ε.Α.) θα αναστρέφονται και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε ως εξής.:

– τα οχήματα που κατευθύνονται προς Θεσσαλονίκη μέσω του Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) ή του Α/Κ Γυρτώνης (Χ/Θ 367+319 του Π.Α.Θ.Ε.)

– τα οχήματα που κατευθύνονται προς Αθήνα σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

Στα κόκκινα οι δρόμοι της Αττικής

Σημαντικές δυσκολίες παρατηρούνται στους δρόμους της Αττικής λόγω την έντονης βροχόπτωσης που ξεκίνησε από το μεσημέρι της Τετάρτης (24/12) και προκαλεί σημαντικά προβλήματα σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου.

Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στα δύο ρεύματα του Κηφισού σε όλο το μήκος από τη συμβολή με την παραλιακή μέχρι και τον Κόμβο της Μεταμόρφωσης.

Αυξημένη κίνηση και σε τμήματα της Μεσογείων και της Κηφισιάς, στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα αλλά και στη Βουλιαγμένης ενώ στην Πειραιώς διεκόπη η κυκλοφορία σε δύο σημεία λόγω συσσώρευσης υδάτων: το πρώτο στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος της Πέτρου Ράλλη και το δεύτερο στο ρεύμα προς Ομόνοια από το ύψος της Παναγή Τσαλδάρη.