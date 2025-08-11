Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου – Το αδιαχώρητο επικρατεί σε πλοία, τρένα και λεωφορεία

Αδειάζει σταδιακά η Αττική καθώς κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου που χρησιμοποιούν κάθε μέσο για να φύγουν από την Αθήνα εν όψει Δεκαπενταύγουστου.

Την ώρα που προβλέψεις των μετεωρολόγων κάνουν λόγο για μια εβδομάδα με καύσωνα όπου το θερμόμετρο θα σκαρφαλώσει στους 41 βαθμούς, οι κάτοικοι της Αθήνας αναχωρούν για τα νησιά και τα χωριά τους, με καράβια, τρένα και λεωφορεία.

Συνωστισμός επικρατεί σε λιμάνια, σταθμούς τρένων και λεωφορείων, με τους πολίτες να φεύγουν από την πρωτεύουσα, προκειμένου να φορτίσουν μπαταρίες εν όψει του χειμώνα όσο τουλάχιστον τους το επιτρέπουν τα οικονομικά τους.

Κανονικά τα δρομολόγια πλοίων

Αν και στο Αιγαίο οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν έως και τα 8 μποφόρ, τα πλοία από τα λιμάνια του Πειραιά της Ραφήνας και του Λαυρίου αναχωρούν χωρίς προβλήματα και με μεγάλες πληρότητες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί, το Σαββατοκύριακο αναχώρησαν από το λιμάνι του Πειραιά 74.306 επιβάτες, από το λιμάνι της Ραφήνας 20.877 επιβάτες, από το λιμάνι του Λαυρίου 9.025 επιβάτες, ενώ με προορισμό τον Αργοσαρωνικό ταξίδεψαν 18.526 επιβάτες. Συνολικά αναχώρησαν 122.734 επιβάτες.

Εντός της ημέρας αναμένεται να αναχωρήσουν από τα τρία λιμάνια 93 επιβατικά πλοία και συγκεκριμένα από τον Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 25 δρομολόγια, από τη Ραφήνα 12, από το Λαύριο 10, ενώ με προορισμό τον Αργοσαρωνικό θα αναχωρήσουν 46 δρομολόγια.

Πλήρης και τα λεωφορεία

Για σήμερα Δευτέρα (11/08) έχουν προγραμματιστεί συνολικά 230 δρομολόγια από τον σταθμό των ΚΤΕΛ, ενώ το Σαββατοκύριακο πραγματοποιήθηκαν 400 δρομολόγια, που μετέφεραν περίπου 20.000 επιβάτες.

Από τις 6:00 το πρωί της Κυριακής (10/08) μέχρι και τις 6:00 το πρωί της Δευτέρας (11/08) εξάλλου, τα διόδια της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου είχαν περάσει 25.532 οχήματα, ενώ από τα διόδια της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας είχαν διέλθει 26.629 οχήματα.