Κορυδαλλός: Καβγάς για μια θέση πάρκινγκ κατέληξε σε… δάγκωμα δαχτύλου (βίντεο)

Στον Κορυδαλλό εκτυλίχθηκε ένα απίστευτο περιστατικό, όταν καβγάς για μια θέση πάρκινγκ κατέληξε σε σοβαρό τραυματισμό. Ένας διανομέας δάγκωσε το δάχτυλο νεαρού οδηγού, κόβοντας κομμάτι του.

Σύμφωνα με το Star, όλα ξεκίνησαν το πρωί της Παρασκευής 12 Σεπτεμβρίου, όταν ο οδηγός ζήτησε από τον διανομέα να μετακινήσει τη μηχανή του που εμπόδιζε το όχημά του. Η έντονη λεκτική διαμάχη γρήγορα μετατράπηκε σε επεισόδιο, με τον διανομέα – όπως κατήγγειλε ο οδηγός – να τον εγκλωβίζει στο αυτοκίνητο και να τον χτυπά. Ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας που βρισκόταν στο σημείο παρενέβη και τους χώρισε.

Ωστόσο, την επόμενη ημέρα οι δύο άνδρες συναντήθηκαν ξανά και η ένταση αναζωπυρώθηκε. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο διανομέας δάγκωσε το δάχτυλο του οδηγού, αφαιρώντας κομμάτι με το νύχι. Το τραύμα ήταν τόσο σοβαρό που οι γιατροί δεν μπόρεσαν να επανακολλήσουν το κομμάτι και χρειάστηκε να τοποθετήσουν τεχνητό νύχι.

Ο ίδιος ο διανομέας φέρεται να παραδέχτηκε την πράξη του, ισχυριζόμενος μάλιστα ότι φύλαξε το κομμένο τμήμα του δαχτύλου στην κατάψυξη «αν το ήθελε πίσω». Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε πως και οι δύο αντάλλαξαν χτυπήματα, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ανεπίτρεπτο. Την υπόθεση έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Κορυδαλλού.