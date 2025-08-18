Ποιος κέρδισε στην Αλάσκα; Ψήφισε Εδώ
Κορίνθου – Πατρών: ΙΧ “λαμπάδιασε” εν κινήσει – Διακοπή κυκλοφορίας στο σημείο (Εικόνες)

Οι επιβαίνοντες πρόλαβαν και το εγκατέλειψαν εγκαίρως

DEBATER NEWSROOM

Φωτιά σε εν κινήσει ΙΧ ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας (18/8) στο 123ο χιλιόμετρο της Κορίνθου – Πατρών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Σύμφωνα με το KorinthosTV, oι επιβαίνοντες πρόλαβαν και το εγκατέλειψαν εγκαίρως όχημα ενώ για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 6 πυροσβέστες με δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κιάτου.

Η κυκλοφορία στο σημείο έχει διακοπεί.

