Κορίνθου – Πατρών: ΙΧ “λαμπάδιασε” εν κινήσει – Διακοπή κυκλοφορίας στο σημείο (Εικόνες)

Φωτιά σε εν κινήσει ΙΧ ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας (18/8) στο 123ο χιλιόμετρο της Κορίνθου – Πατρών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Σύμφωνα με το KorinthosTV, oι επιβαίνοντες πρόλαβαν και το εγκατέλειψαν εγκαίρως όχημα ενώ για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 6 πυροσβέστες με δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κιάτου.

Η κυκλοφορία στο σημείο έχει διακοπεί.