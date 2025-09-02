Κόρινθος: Πυκνώνει το μυστήριο γύρω από τον θάνατο του 22χρονου – Τον βρήκε μαχαιρωμένο ο αδελφός του στο σαλόνι

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της Αστυνομίας για τον 22χρονο που μεταφέρθηκε μαχαιρωμένος στο νοσοκομείο Κορίνθου τα ξημερώματα της Τρίτης και δυστυχώς κατέληξε.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, τον 22χρονο μέσα σε μια λίμνη αίματος με τραύμα από μαχαίρι στον λαιμό εντόπισε ο αδελφός του στο σαλόνι του σπιτιού στην τοπική κοινότητα Άσσου, ενώ σε άλλο δωμάτιο κοιμόταν η μαμά τους.

Άμεσα, ο αδελφός ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και λίγο μετά τις 2 τη νύχτα ο 22χρονος διακομίστηκε με ακατάσχετη αιμορραγία στο νοσοκομείο Κορίνθου.

Εκεί, οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο τα τραύματα ήταν πολύ σοβαρά και δυστυχώς κατέληξε.

Από το νοσοκομείο ειδοποιήθηκε και η Αστυνομία, που διεξάγει από την πρώτη στιγμή έρευνα για το τραγικό περιστατικό και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 22χρονος βρέθηκε μαχαιρωμένος.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ξεψαχνίζουν και το παρελθόν του, καθώς φέρεται να ήταν μπλεγμένος με ναρκωτικά.

Στην αρχή, οι αστυνομικοί είχαν αφήσει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα κι αυτό της αυτοχειρίας, ωστόσο, πλέον φαίνεται πως προσανατολίζονται προς το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας.

Στο πλαίσιο των ερευνών που πραγματοποιούν οι αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου, λαμβάνουν καταθέσεις από άτομα που γνώριζαν τον 22χρονο, ενώ πραγματοποιούν έρευνες στο σπίτι, όπου βρέθηκε τραυματισμένος.