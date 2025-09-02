Θρίλερ στην Κόρινθο: Νεκρός 22χρονος που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μαχαιρωμένος στον λαιμό

Μαχαιρωμένος στο νοσοκομείο Κορίνθου μεταφέρθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 2/9 ένας 22χρονος, ο οποίος λίγο αργότερα κατέληξε.

Όπως αναφέρει το korinthostv.gr, λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, η αστυνομία ενημερώθηκε από γιατρό του νοσοκομείου Κορίνθου, ότι είχε μεταφερθεί από τους οικείους του στα επείγοντας, ένας 22χρονος τραυματισμένος από μαχαίρι στο λαιμό.

Οι γιατροί έδωσαν μάχη να το κρατήσουν στη ζωή όμως, όπως αποδείχτηκε, τα τραύματα ήταν πολύ σοβαρά και δυστυχώς κατέληξε.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να συλλάβει τον δράστη και να διαλευκάνει τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το αιματηρό περιστατικό, πώς συνέβη και πού.