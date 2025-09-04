Κορινθία: Νεκρή 25χρονη σε τροχαίο – Το ΙΧ της συγκρούστηκε με φορτηγό

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα μια 25χρονη σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στον δρόμο Κιάτο – Σούλι, στη θέση Αρκούδα στην Κορινθία.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, Ι.Χ αυτοκίνητο που οδηγούσε 25χρονη συγκρούστηκε με Ι.Χ.Φ που οδηγούσε ζευγάρι, ηλικίας 70 ετών ο άνδρας και 61 ετών η γυναίκα.

Από την σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα η 25χρονη και τραυματίστηκαν οι επιβαίνοντες του άλλου οχήματος. Στο σημείο έσπευσαν οχήματα της Π.Υ Κιάτου, ασθενοφόρο ΕΚΑΒ και η αστυνομία. Προανάκριση διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της αστυνομίας.