Μπορεί ο Akylas με το «Ferto» να κάνει την έκπληξη στην Eurovision 2026;
Μπορεί ο Akylas με το «Ferto» να κάνει την έκπληξη στην Eurovision 2026; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Μπορεί ο Akylas με το «Ferto» να κάνει την έκπληξη στην Eurovision 2026; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνάκι: Μεθυσμένη οδηγός τράκαρε 5 σταθμευμένα αυτοκίνητα – Τι έδειξε το αλκοτέστ (Εικόνες)

Στο Αυτόφωρο η 36χρονη μετά τη σύλληψή της

Κολωνάκι: Μεθυσμένη οδηγός τράκαρε 5 σταθμευμένα αυτοκίνητα – Τι έδειξε το αλκοτέστ (Εικόνες)
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ
UPD: 08:54

Συνελήφθη στο Κολωνάκι τα ξημερώματα της Τρίτης 17/2 μία 36χρονη οδηγός, η οποία ούσα υπό την επήρεια αλκοόλ τράκαρε πέντε αυτοκίνητα με το όχημά της, προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Το περιστατικό έγινε στις 4:35 τα ξημερώματα στη συμβολή των οδών Κλεομένους και Ξανθίππου, όταν η μεθυσμένη οδηγός προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και στη συνέχεια προκάλεσε ντόμινο, καθώς αυτό έπεσε πάνω σε άλλα τέσσερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε φωτογραφίες του DEBATER από το σημείο:

Κολωνάκι
Κολωνάκι
Κολωνάκι

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο της έκαναν αλκοτέστ, με την πρώτη μέτρηση σύμφωνα με πληροφορίες να δείχνει 0,78 mg αλκοόλ ανά λίτρο εμπνευσμένου αέρα και τη δεύτερη 0,83mg/l.

Η 36χρονη συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια Αλκοόλ, ενώ εντός της ημέρας θα οδηγηθεί στο Αυτόφωρο.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ