Κολωνάκι: Μεθυσμένη οδηγός τράκαρε 5 σταθμευμένα αυτοκίνητα – Τι έδειξε το αλκοτέστ (Εικόνες)
Στο Αυτόφωρο η 36χρονη μετά τη σύλληψή της
Συνελήφθη στο Κολωνάκι τα ξημερώματα της Τρίτης 17/2 μία 36χρονη οδηγός, η οποία ούσα υπό την επήρεια αλκοόλ τράκαρε πέντε αυτοκίνητα με το όχημά της, προκαλώντας σοβαρές ζημιές.
Το περιστατικό έγινε στις 4:35 τα ξημερώματα στη συμβολή των οδών Κλεομένους και Ξανθίππου, όταν η μεθυσμένη οδηγός προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και στη συνέχεια προκάλεσε ντόμινο, καθώς αυτό έπεσε πάνω σε άλλα τέσσερα.
Δείτε φωτογραφίες του DEBATER από το σημείο:
Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο της έκαναν αλκοτέστ, με την πρώτη μέτρηση σύμφωνα με πληροφορίες να δείχνει 0,78 mg αλκοόλ ανά λίτρο εμπνευσμένου αέρα και τη δεύτερη 0,83mg/l.
Η 36χρονη συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια Αλκοόλ, ενώ εντός της ημέρας θα οδηγηθεί στο Αυτόφωρο.
