Κολωνάκι: Μεθυσμένη οδηγός τράκαρε 5 σταθμευμένα αυτοκίνητα – Τι έδειξε το αλκοτέστ (Εικόνες)

Συνελήφθη στο Κολωνάκι τα ξημερώματα της Τρίτης 17/2 μία 36χρονη οδηγός, η οποία ούσα υπό την επήρεια αλκοόλ τράκαρε πέντε αυτοκίνητα με το όχημά της, προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Το περιστατικό έγινε στις 4:35 τα ξημερώματα στη συμβολή των οδών Κλεομένους και Ξανθίππου, όταν η μεθυσμένη οδηγός προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και στη συνέχεια προκάλεσε ντόμινο, καθώς αυτό έπεσε πάνω σε άλλα τέσσερα.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο της έκαναν αλκοτέστ, με την πρώτη μέτρηση σύμφωνα με πληροφορίες να δείχνει 0,78 mg αλκοόλ ανά λίτρο εμπνευσμένου αέρα και τη δεύτερη 0,83mg/l.

Η 36χρονη συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια Αλκοόλ, ενώ εντός της ημέρας θα οδηγηθεί στο Αυτόφωρο.