Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 5/10: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί
Δείτε αν κερδίσατε
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (05.10) και μάθαμε τους τυχερούς αριθμούς.
Οι τυχεροί αριθμοί της σημερινής κλήρωσης ΤΖΟΚΕΡ είναι οι: 16, 29, 31, 36, 37 και αριθμός τζόκερ το 5.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
|Κατηγορία
|Διανεμόμενα
|Επιτυχίες
|Κέρδη ανά επιτυχία
|5+1
|4.052.866,56
|–
|ΤΖΑΚΠΟΤ
|5
|–
|100.000,00
|4+1
|11
|2.500,00
|4
|146
|50,00
|3+1
|423
|50,00
|3
|9.685
|2,00
|2+1
|6.271
|2,00
|1+1
|34.146
|1,50
|2
|122.133
|1,00
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ