ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 5/10: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Δείτε αν κερδίσατε

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 5/10: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί
DEBATER NEWSROOM

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (05.10) και μάθαμε τους τυχερούς αριθμούς.

Οι τυχεροί αριθμοί της σημερινής κλήρωσης ΤΖΟΚΕΡ είναι οι: 16, 29, 31, 36, 37 και αριθμός τζόκερ το 5.

ΚατηγορίαΔιανεμόμεναΕπιτυχίεςΚέρδη ανά επιτυχία
5+14.052.866,56ΤΖΑΚΠΟΤ
5100.000,00
4+1112.500,00
414650,00
3+142350,00
39.6852,00
2+16.2712,00
1+134.1461,50
2122.1331,00
ΕΛΛΑΔΑ

