Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 25/9: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (25.09) και μάθαμε τους τυχερούς αριθμούς.
Οι τυχεροί αριθμοί της σημερινής κλήρωσης ΤΖΟΚΕΡ είναι οι: 14, 19, 23, 29, 32 και αριθμός τζόκερ το 15.
|Κατηγορία
|Διανεμόμενα
|Επιτυχίες
|Κέρδη ανά επιτυχία
|5+1
|2.720.738,18
|–
|ΤΖΑΚΠΟΤ
|5
|–
|100.000,00
|4+1
|8
|2.500,00
|4
|272
|50,00
|3+1
|344
|50,00
|3
|9.355
|2,00
|2+1
|3.994
|2,00
|1+1
|17.907
|1,50
|2
|99.481
|1,00
