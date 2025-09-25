Θεωρείτε ότι πρέπει η Ελλάδα να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 25/9: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 25/9: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί
DEBATER NEWSROOM

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (25.09) και μάθαμε τους τυχερούς αριθμούς.

Οι τυχεροί αριθμοί της σημερινής κλήρωσης ΤΖΟΚΕΡ είναι οι: 14, 19, 23, 29, 32 και αριθμός τζόκερ το 15.

ΚατηγορίαΔιανεμόμεναΕπιτυχίεςΚέρδη ανά επιτυχία
5+12.720.738,18ΤΖΑΚΠΟΤ
5100.000,00
4+182.500,00
427250,00
3+134450,00
39.3552,00
2+13.9942,00
1+117.9071,50
299.4811,00
