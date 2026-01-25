Υπάρχει κίνδυνος το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ να αποδυναμώσει τον ρόλο του ΟΗΕ;
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 25/1: Οι αριθμοί που κερδίζουν 15.000.000 ευρώ
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (25/1) και μάθαμε τους τυχερούς αριθμούς.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι: 12, 23, 34, 37, 45 και Τζόκερ ο αριθμός 3.

ΚατηγορίαΔιανεμόμεναΕπιτυχίεςΚέρδη ανά επιτυχία
5+115.159.735,4127.579.867,70
59100.000,00
4+1802.500,00
41.62950,00
3+11.52050,00
330.4422,00
2+117.6552,00
1+183.7231,50
2338.1621,00
