Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 25/1: Οι αριθμοί που κερδίζουν 15.000.000 ευρώ
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (25/1) και μάθαμε τους τυχερούς αριθμούς.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι: 12, 23, 34, 37, 45 και Τζόκερ ο αριθμός 3.
|Κατηγορία
|Διανεμόμενα
|Επιτυχίες
|Κέρδη ανά επιτυχία
|5+1
|15.159.735,41
|2
|7.579.867,70
|5
|9
|100.000,00
|4+1
|80
|2.500,00
|4
|1.629
|50,00
|3+1
|1.520
|50,00
|3
|30.442
|2,00
|2+1
|17.655
|2,00
|1+1
|83.723
|1,50
|2
|338.162
|1,00
