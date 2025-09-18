Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 18/9: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 18/9: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (18.09) και μάθαμε τους τυχερούς αριθμούς.

Οι τυχεροί αριθμοί της σημερινής κλήρωσης ΤΖΟΚΕΡ είναι οι: 6, 7, 23, 26, 40 και αριθμός τζόκερ το 7.

ΚατηγορίαΔιανεμόμεναΕπιτυχίεςΚέρδη ανά επιτυχία
5+11.871.079,06ΤΖΑΚΠΟΤ
5100.000,00
4+1142.500,00
413550,00
3+154150,00
36.2912,00
2+17.5662,00
1+133.4971,50
285.8081,00
