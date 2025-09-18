Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 18/9: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί
Δείτε αν κερδίσατε
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (18.09) και μάθαμε τους τυχερούς αριθμούς.
Οι τυχεροί αριθμοί της σημερινής κλήρωσης ΤΖΟΚΕΡ είναι οι: 6, 7, 23, 26, 40 και αριθμός τζόκερ το 7.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
|Κατηγορία
|Διανεμόμενα
|Επιτυχίες
|Κέρδη ανά επιτυχία
|5+1
|1.871.079,06
|–
|ΤΖΑΚΠΟΤ
|5
|–
|100.000,00
|4+1
|14
|2.500,00
|4
|135
|50,00
|3+1
|541
|50,00
|3
|6.291
|2,00
|2+1
|7.566
|2,00
|1+1
|33.497
|1,50
|2
|85.808
|1,00
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ