Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 11/9: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 11/9: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (11.09) και μάθαμε τους τυχερούς αριθμούς.

Οι τυχεροί αριθμοί της σημερινής κλήρωσης ΤΖΟΚΕΡ είναι οι: 1, 6, 11, 22, 30 και αριθμός τζόκερ το 11.

ΚατηγορίαΔιανεμόμεναΕπιτυχίεςΚέρδη ανά επιτυχία
5+11.056.449,87ΤΖΑΚΠΟΤ
5100.000,00
4+1232.500,00
422350,00
3+169450,00
38.1422,00
2+16.0142,00
1+121.4841,50
289.1831,00
