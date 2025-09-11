Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 11/9: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί
Δείτε αν κερδίσατε
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (11.09) και μάθαμε τους τυχερούς αριθμούς.
Οι τυχεροί αριθμοί της σημερινής κλήρωσης ΤΖΟΚΕΡ είναι οι: 1, 6, 11, 22, 30 και αριθμός τζόκερ το 11.
|Κατηγορία
|Διανεμόμενα
|Επιτυχίες
|Κέρδη ανά επιτυχία
|5+1
|1.056.449,87
|–
|ΤΖΑΚΠΟΤ
|5
|–
|100.000,00
|4+1
|23
|2.500,00
|4
|223
|50,00
|3+1
|694
|50,00
|3
|8.142
|2,00
|2+1
|6.014
|2,00
|1+1
|21.484
|1,50
|2
|89.183
|1,00
