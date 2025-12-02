Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών σε όλη τη χώρα – Ενισχύονται τα μπλόκα σε Μάλγαρα, Νίκαια και Καρδίτσα

Εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες, οι οποίοι έχουν χωρίσει την χώρα στα δύο με τα μπλόκα που έχουν στήσει, ενισχύοντας συνεχώς τις δυνάμεις τους, στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα, στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, στο τελωνείο των Ευζώνων και στον αυτοκινητόδρομο Ε-65 στην Καρδίτσα.

Μάλιστα, αναμένεται να προβούν σε νέες κινητοποιήσεις και σε άλλες κεντρικές αρτηρίες της χώρας το προσεχές διάστημα.

Στο πιο κεντρικό κεντρικό μπλόκο, αυτό της Νίκαιας στη Λάρισα, η Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης, παραμένει κλειστή και στα δύο ρεύματα, με την κυκλοφορία να γίνεται μέσω του κόμβου του Πλατύκαμπου.

Οι αγρότες ανακοίνωσαν τη Δευτέρα, ότι στο συγκεκριμένο μπλόκο της Νίκαιας θα φτάσουν σήμερα τρακτέρ και από άλλα χωριά της Λάρισας, ανεβάζοντας έτσι τον συνολικό αριθμό τους σε περισσότερα από 1.000.

Στο ίδιο σημείο αναμένονται και κτηνοτρόφοι οι οποίοι στις 12:00 το μεσημέρι θα κάνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην κεντρική πλατεία της Λάρισας. Στο πλευρό τους και οι οδηγοί ταξί που προχωρούν σήμερα σε πανελλαδική 48ωρη απεργία.

Στο μπλόκο που στήθηκε στον αυτοκινητόδρομο Ε65 Καλαμπάκας – Αθηνών, στην Καρδίτσα, οι αγρότες έστησαν σκηνές, σόμπες και ψησταριές ώστε να μπορούν να υπερασπιστούν το «φρούριό» τους 24 ώρες το 24ωρο.

Στο σημείο έχουν συγκεντρωθεί ήδη 1.500 τρακτέρ και θα προστεθούν και άλλα από σήμερα, οπότε και θα γίνουν συσκέψεις στα χωριά της Καρδίτσας, προκειμένου να προκύψει η συντονιστική επιτροπή του μπλόκου.

Τα αιτήματα των αγροτών

Τα βασικά αιτήματα παραμένουν η αντιμετώπιση του υψηλού κόστους παραγωγής, οι χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων και η ανάγκη για έγκαιρη καταβολή ενισχύσεων.

Η συνέλευση αποφάσισε παράλληλα στενότερο συντονισμό με τα υπόλοιπα μπλόκα σε όλη τη χώρα.

Στο μπλόκο βρέθηκε ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος, αλλά και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, ο οποίος καταδίκασε τα πρόσφατα επεισόδια και υπογράμμισε ότι θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων.

«Θα σας στηρίξω στον αγώνα σας για το κόστος παραγωγής. Δεν κάνετε τον αγώνα για το ένα χιλιάρικο του Daniel. Έχετε πολύ σοβαρότερα προβλήματα, γι’ αυτό είμαι εδώ. Χθες έγινε μια συμπλοκή και δεν το ήξερα, ούτε φανταζόμουν ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Την επόμενη φορά που θα γίνει τέτοια κινητοποίηση εγώ θα είμαι μπροστά να χτυπήσουν πρώτα εμένα και μετά εσάς. Σας αρκεί αυτό το πράγμα; Το θεωρώ πολύ άσχημο ανθρώπους που έχουν πάρει χρήματα παρατύπως και τους ξέρουμε όλοι, τους βλέπουμε στην Βουλή, και στις εκπομπές, να τους έχουν στα ώπα ώπα και εσάς που δίνεται τον αγώνα σας χτυπούν» δήλωσε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

Ημαθία: Συμβολικός αποκλεισμός στην είσοδο της Αλεξάνδρειας

Σε συμβολικό αποκλεισμό της εισόδου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας προχώρησαν αιφνιδιαστικά λίγο πριν τις 8 το βράδυ αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής.

Ο αποκλεισμός του σημείου από όπου περνά η παράκαμψη μέσω της οποίας διεξάγεται κυκλοφορία των οχημάτων λόγω της κινητοποίησης που είναι σε εξέλιξη στα διόδια των Μαλγάρων, διήρκησε περίπου μία ώρα.

Κινητοποίηση στο τελωνείο των Ευζώνων

Στο τελωνείο των Ευζώνων, στον συνοριακό σταθμό Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας, ο δρόμος είναι αποκλεισμένος και στα 2 ρεύματα από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της Παιονίας.

Περισσότερα από 150 είναι τα τρακτέρ που έχουν έρθει σταδιακά και μέσα από χωράφια, σπάζοντας τα μπλόκα της αστυνομίας. Οι αγρότες είχαν αποκλείσει το τελωνείο από τις 5 το απόγευμα και αναμενόταν να αποχωρήσουν 10:30 το βράδυ.

Στις 10:30 το πρωί της Τρίτης, θα επιστρέψουν στο σημείο με σκοπό να αποκλείσουν εκ νέου το τελωνείο των Ευζώνων, πάντα σε συνεννόηση με την Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή των Μπλόκων.

Αγρότες της Ροδόπης έκλεισαν το βράδυ της Δευτέρας και την Εγνατία Οδό στο ύψος του δυτικού κόμβου Κομοτηνής στο ρεύμα από Αλεξανδρούπολη προς Ξάνθη.

Μπλόκο και στις Σέρρες

Αποφασισμένοι να στήσουν μπλόκο στον Προμαχώνα την Τετάρτη εμφανίστηκαν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι που συμμετείχαν στην Γενική Συνέλευση, η οποία έγινε το βράδυ της Δευτέρας.

«Πρέπει να πλημμυρίσει ο Νομός με τρακτέρ. Εμείς στις Σέρρες επί χρόνια κρατούσαμε τον Προμαχώνα. Θα το κάνουμε και φέτος και θα είναι δυνατό το μπλόκο. Η πρόταση μας είναι να συγκεντρωθούν τα τρακτέρ το μεσημέρι της Τετάρτης στις 12:00 στη διασταύρωση του Σιδηροκάστρου στον κόμβο του Λευκώνα με προορισμό τον Προμαχώνα. Αντίπαλος μας είναι η κυβέρνηση. Είναι η πιο κρίσιμη περίοδος για τον πρωτογενή τομέα.

Ζητάμε από τους βουλευτές και τις αρχές του τόπου να πιέσουν την κυβέρνηση να λύσει τα προβλήματα μας. Ζητάμε από τον στρατηγό της αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη και τον ταξίαρχο Σερρών να μας αφήσουν να πάμε στον Προμαχώνα. Εκεί θα γίνει ο αγώνας μας», είπε ο Γιάννης Τουρτούρας.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των μελισσοκόμων ζήτησαν από τους συναδέλφους τους να συμμετάσχουν στον αγώνα και όπως είπαν αυτή τη φορά το μπλόκο θα είναι δυνατό.

Οι δήμαρχοι Εμμανουήλ Παππά και Ηράκλειας Δημήτρης Νότας και Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης απηύθυναν χαιρετισμό, τόνισαν ότι στηρίζουν τον αγώνα αγροτών και κτηνοτρόφων ενώ ο δεύτερος τόνισε ότι 35 χρόνια που ασχολείται με την αυτοδιοίκηση πρώτη φορά είδε σε συνέλευση τόσο μεγάλο αριθμό αγροτών.

Ελεύθεροι οι αγρότες που συνελήφθησαν στα επεισόδια στο μπλόκο της Νίκαιας

Οι αγρότες που συνελήφθησαν μετά τα επεισόδια στα αγροτικά μπλόκα της Λάρισας την Κυριακή αφέθηκαν ελεύθεροι, ζητώντας προθεσμία για να απολογηθούν.

Η απολογία τους ορίστηκε την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου στη μια το μεσημέρι. Οι συνάδελφοί τους αγρότες και κτηνοτρόφοι από τη πρωί βρέθηκαν στο πλευρό τους έξω από τα δικαστήρια, ενώ και στη συνέχεια για συμπαράσταση έδωσαν το «παρών» και στην αίθουσα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου.

Καρδίτσα: Τι αποφασίστηκε στην ενημερωτική σύσκεψη στο μπλόκο του Ε-65

Ευρεία σύσκεψη με τους εκπροσώπους όλων των αγροτικών συλλόγων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, προκειμένου να καθορίσουν τη δράση τους για το επόμενο χρονικό διάστημα, θα πραγματοποιήσει αύριο η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων νομού Καρδίτσας, σύμφωνα με την ενημέρωση που έκανε σήμερα το βράδυ, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κώστας Τζέλλας, μιλώντας στους αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο του Ε65.

Επίσης, την ερχόμενη Πέμπτη, αντιπροσωπεία αγροτών της Καρδίτσας θα συμπαρασταθεί στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, στους αγρότες που συνελήφθησαν μετά τα επεισόδια στον κόμβο της Νίκαιας, κατά την διάρκεια των κινητοποιήσεων και την ερχόμενη Παρασκευή αγρότες θα βρεθούν για συμπαράσταση στο Δικαστικό Μέγαρο Καρδίτσας.