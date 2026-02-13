Θεωρείτε ότι θα έχει διάρκεια το θετικό κλίμα από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν;
Κλειστός ο Εθνικός Κήπος σήμερα, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου – Η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων

Μετά από απόφαση της Ελληνικής Αστυνομίας

Κλειστός ο Εθνικός Κήπος σήμερα, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου – Η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Με απόφαση του Δήμου Αθηναίων, ο Εθνικός Κήπος θα παραμείνει κλειστός για το κοινό καθ’ όλη τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου.

Tι αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει ότι απο σήμερα το πρωί και μέχρι νεωτέρας, ο Εθνικός Kήπος θα παραμείνει κλειστός μετά από απόφαση της Ελληνικής Αστυνομίας.

