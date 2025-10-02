Κλειστά αύριο τα σχολεία στη Ρόδο λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Αναστέλλεται αύριο, Παρασκευή (03/10) η λειτουργία των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων στη Ρόδο, έπειτα από απόφαση του δημάρχου, Αλέξανδρου Κολιάδη.

Λόγω των καιρικών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν τα Δωδεκάνησα ελήφθη αυτή η απόφαση.

Η κορύφωση των έντονων καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αναμένεται να συμπέσει με την ώρα προσέλευσης μαθητών και εκπαιδευτικών στα σχολεία. Για προληπτικούς λόγους και με στόχο την ασφάλεια όλων, αποφασίστηκε το κλείσιμο των σχολικών μονάδων.