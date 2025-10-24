Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Πειραιά και Κηφισίας – Καθυστερήσεις στην Αττική οδό

Πρωινό ταλαιπωρίας είναι και το σημερινό (24/10) για τους οδηγούς στους δρόμους της Αττικής με την μεγαλύτερη κίνηση να παρατηρείται σε Κηφισό, Κηφισίας και Πειραιά.

Στον Κηφισό από το πρωί παρατηρείται αυξημένη κίνηση και στα 2 ρεύματα, από το ύψος του Αιγάλεω έως τη Νέα Ιωνία. Στην Κηφισίας, η κίνηση ξεκινά από την Κατεχάκη και φτάνει μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου. Στο «κόκκινο» είναι και τα 2 ρεύματα.

Στην Αθήνα τα προβλήματα ξεκινούν από την Αγία Παρασκευή και καταλήγουν ως το κέντρο. Στη Μεσογείων οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες ειδικά στο ρεύμα προς Αθήνα.

Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις αγγίζουν τα 30 λεπτά.

«Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περιφ. Υμηττού) 10΄-15΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις 5′-10΄ στις εξόδους για Λαμία», αναφέρεται σε ποστ ενημέρωσης.

Το κέντρο της Αθήνας έχει αυξημένη κίνηση ενώ στον Πειραιά, έχουμε προκαλέσει τεράστιες ουρές που ξεκινούν από το ύψος των Τζιτζιφιών.