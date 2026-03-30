Κίνηση τώρα: Δύσκολο πρωινό στον Κηφισό – Προβλήματα σε Κηφισίας, κέντρο Αθήνας και Αττική Οδό

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου της Αττικής σήμερα Δευτέρα 30/3 και μάλιστα από νωρίς το πρωί.

Ήδη πριν από τις 8 το πρωί σχηματιστήκαν ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, με την κατάσταση να είναι πιο δύσκολη στην κάθοδο, λόγω δύο τροχαίων, ευτυχώς μόνο με υλικές ζημιές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημαντικές καθυστερήσεις συναντούν οι οδηγοί και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, καθώς και στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, αλλά και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Προβλήματα αντιμετωπίζουν και όσοι κινούνται στη λεωφόρο Αθηνών, και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Την ίδια ώρα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό: