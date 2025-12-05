Κίνηση: Προβλήματα στον Κηφισό από την κακοκαιρία – Πού είναι κλειστοί οι δρόμοι

Σοβαρά προβλήματα παρατηρούνται στους δρόμους της Αττικής λόγω της κακοκαιρίας Byron δημιουργόντας ζητήματα στη κίνηση των οχημάτων.

Αρκετοί δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια και παρά την μικρότερη ένταση των φαινομένων, οι δρόμοι παραμένουν κλειστοί σε αρκετά σημεία. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται από νωρίς το πρωί στη λεωφόρο Κηφισού, όπου η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη και οι καθυστερήσεις εκτείνονται σε περίπου έξι χιλιόμετρα, κυρίως στο ρεύμα της ανόδου.

Στο ύψος του Περιστερίου τα οχήματα κινούνται σημειωτόν, ενώ η βροχή –αν και όχι τόσο ισχυρή όσο χθες– εξακολουθεί να προκαλεί συγκέντρωση υδάτων και ολισθηρότητα στο οδόστρωμα.

Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί που κινούνται σε Λ. Συγγρού, Λ. Ποσειδώνος, Λιμάνι Πειραιά, Λ. Σχιστού και Αττική Οδό.

Στο οδικό δίκτυο της Αττικής η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη. Η Αθηνών–Κορίνθου παραμένει κλειστή από τα διόδια της Ελευσίνας προς την Κόρινθο, ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα η τελευταία έξοδος για τους οδηγούς είναι ο κόμβος Μαγούλας.

Η διακοπή κυκλοφορίας προκαλεί μεγάλες ουρές και σημαντικές καθυστερήσεις σε όλο τον άξονα. Αντίστοιχα επιβαρυμένη είναι και η Λεωφόρος Αθηνών, όπου οι ουρές χιλιομέτρων εκτείνονται από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά και την έξοδο προς Ελευσίνα. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται και στην περιφερειακή του Αιγάλεω. Στον κόμβο της Μεταμόρφωσης η κίνηση παραμένει αυξημένη, χωρίς όμως την ένταση των προβλημάτων που είχαν καταγραφεί την προηγούμενη ημέρα.

Η ενημέρωση της Τροχαίας για τις διακοπές κυκλοφορίας

– Ε.Ο. ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ–ΣΧΙΝΟΥ από το ύψος του ρέματος ντουράκου μέχρι το ύψος της ΜΑΥΡΟΛΙΜΝΗΣ

– ΟΔΟΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ από το ύψος του ρέματος αγίας αικατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή της ΜΑΝΔΡΑΣ

– ΟΔΟΣ ΗΜΕΡΟΥ ΠΕΥΚΟΥ από το ύψος της Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην περιοχή των ΣΠΑΤΩΝ

– Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από το ύψος της οδού ακτής ιωνίας έως την οδό ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ, ρεύμα κυκλοφορίας προς ΠΕΡΑΜΑ στην περιοχή του ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

– Λ. ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ από το ύψος της Λ. ΣΧΙΣΤΟΥ έως την οδό μπάλη στην περιοχή του ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

– ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΛΕΩ από το ύψος της Λ. ΑΘΗΝΩΝ έως την ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ

– ΟΔΟΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ από το ύψος της οδού θωμά γεωργιάδου έως την οδό ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ στην περιοχή της ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

– Ν.Ε.Ο.Α.Κ. από το 32ο χλμ. έως την έξοδο ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ, ρεύμα κυκλοφορίας προς ΚΟΡΙΝΘΟ

– στην ΟΔΟ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ από το ύψος της Λ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ, ρεύμα κυκλοφορίας προς ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΑ

– έξοδος ΜΑΓΟΥΛΑΣ της ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ

– Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ–ΛΑΜΙΑΣ στο ύψος της εξόδου ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ρεύμα κυκλοφορίας προς ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ