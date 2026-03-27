Κίνηση: Μεγάλα προβλήματα στον Κηφισό – Καθυστερήσεις στην Αττική οδό

Αυξημένη παρουσιάζεται η κίνηση στην Αττική το μεσημέρι της Παρασκευής (27/3) με τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στον Κηφισό αλλά και σε δρόμους του κέντρου.

Στον Κηφισό στα δύο ρεύματα σημειωτόν κινούνται τα αυτοκίνητα από το Φάληρο μέχρι το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Στο ρεύμα ανόδου αυξημένη είναι η κίνηση από το Φάληρο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική οδό. Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

-15΄-20΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

-Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα: 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία, 5΄-10΄στην έξοδο για Πειραιά, Άνω των 30΄από Κάντζα έως Κηφισίας.

-Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Καρέα.

Μεγάλες είναι οι καθυστερήσεις στην Κηφισίας ενώ σημειωτόν κινούνται τα οχήματα στην Κατεχάκη, στο ρεύμα προς κέντρο. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους πέριξ του κέντρου της Αθήνας