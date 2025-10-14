Κίνηση: Μεγάλα προβλήματα σε Κηφισό και Μεσογείων – Στο “κόκκινο” και η Κηφισίας

Μεγάλη ταλαιπωρία αναμένεται να αντιμετωπίσουν οι οδηγοί το πρωί της Τρίτης στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, λόγω της 24ωρης απεργίας και της περιορισμένης λειτουργίας των ΜΜΜ.

Συγκεκριμένα, στον Κηφισό εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα, καθώς η συνήθης αυξημένη κίνηση δυσκολεύει λόγω τροχαίων ατυχημάτων που έχουν σημειωθεί κατά μήκος της, ιδιαίτερα στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Αιγάλεω και στην άνοδο από του Ρέντη μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Πολύ αυξημένη κίνηση σημειώνεται και στα δύο ρεύματα της Κηφισιάς και της Μεσογείων κατά τμήματα, στον Καρέα προς Κατεχάκη, στην Κατεχάκη προς Αλεξάνδρας, στην Ηλιουπόλεως προς το κέντρο της Αθήνας

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισιάς και προς Αεροδρόμιο 20΄- 25΄ από Φυλής έως Κηφισίας.