Κηφισιά: Συνελήφθη γνωστός τράπερ για κατοχή ναρκωτικών ουσιών – Χειροπέδες και στον 23χρονο μάνατζέρ του

Τους σταμάτησαν σε τυχαίο έλεγχο

DEBATER NEWSROOM

Χειροπέδες σε γνωστό τράπερ στην περιοχή της Κηφισιάς πέρασαν οι Αρχές το βράδυ της Παρασκευής (21.11) για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, λίγο πριν τις 23:00 μία ομάδα ΔΙ.ΑΣ. έκρινε πως ένα όχημα κινείται ύποπτα και σε έλεγχο που του έκαναν, επέβαινε ο γνωστός τράπερ ηλικίας 21 ετών και ο μάνατζερ του ηλικίας 23 ετών.

Πάνω τους εντοπίστηκε 1,1 γραμμάριο ινδικής κάνναβης κι ένας τρίφτης, με τους αστυνομικούς να προχωρούν στη σύλληψη των δύο ανδρών.

Μάλιστα, ο συγκεκριμένος τράπερ έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές.

