Κηφισιά: Η στιγμή της επίθεσης Ρομά που παρίστανε την ανάπηρη σε τηλεοπτικό συνεργείο (βίντεο)

Στο τηλεοπτικό συνεργείο του Star επιτέθηκε μια γυναίκα Ρομά, που ζητιάνευε σε εμπορικό κέντρο της Κηφισιάς παριστάνοντας την ανάπηρη.

Όταν είδε το τηλεοπτικό συνεργείο με την κάμερα, η δήθεν ανάπηρη γυναίκα άρχισε να… τρέχει, ενώ χτύπησε στο κεφάλι τον δημοσιογράφο Bαγγέλη Γκούμα, με το πλακάτ που έγραφε “βοηθήστε με”.

“Ρε φύγε, μην σηκωθώ πάνω και σου τραβήξω καμία!” είπε, απειλώντας τον δημοσιογράφο.

Αξίζει να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη γυναίκα βρισκόταν με ένα παιδάκι έξω από κατάστημα καλλυντικών στην οδό Λεβίδου στην Κηφισιά, υποδυόμενη ότι δεν μπορεί να περπατήσει και ζητώντας ελεημοσύνη.