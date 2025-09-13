Κηφισιά: Φωτιά σε εργοστάσιο – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 10 οχήματα
Ξέσπασε φωτιά σήμερα, Σάββατο (13/09), σε χώρο εργοστασίου όπου υπάρχουν πλαστικά στην Κηφισιά.
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 10 οχήματα αλλά και εθελοντές, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους.
Η Τροχαία λόγω της φωτιάς εκτρέπει την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αιγιδών από το ύψος της οδού Σενέκα.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις