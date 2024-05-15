Κηφισιά: Δικογραφία σε βάρος οδηγού και συνοδού που ξέχασαν στο λεωφορείο παιδάκι – Δεν έχουν εντοπιστεί

Εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση της Κηφισιάς όπου παιδάκι 4,5 ετών ξεχάστηκε για σχεδόν επτά ώρες σε σχολικό λεωφορείο.

Συγκεκριμένα, σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο σε βάρος του οδηγού και της 70χρονης συνοδού του σχολικού λεωφορείου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δύο τους αναζητήθηκαν στα πλαίσια του αυτοφώρου αλλά δεν εντοπίστηκαν. Το δρομολόγιο μετέφερε τέσσερα παιδάκια σε νηπιαγωγείο στην περιοχή της Κηφισιάς.

Ο πατέρας του παιδιού που είναι ιατρός εξέτασε το παιδάκι το οποίο είναι καλά στην υγεία του ενώ οι γονείς επιρρίπτουν ευθύνες και στη διευθύντρια του νηπιαγωγείου, που δεν έκανε καταμέτρηση για να διαπιστώσει ότι δεν είχαν προσέλθει όλα τα παιδιά. Το όχημα είχε μισθωθεί από την Περιφέρεια για τη μεταφορά των μαθητών.

Τι λέει ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του συγκεκριμένου νηπιαγωγείου, Γιώργος Χουντουμάδης, δήλωσε σύμφωνα με την ΕΡΤ: «Ήταν θαυμαστή η ωριμότητα που επέδειξε ο μικρός μας φίλος και τι να πω Συγχαρητήρια! Για μένα είναι ένας μικρός ήρωας. Υπάρχουν μεγάλοι που δεν θα ενεργούσαν με τόση ψυχραιμία. Συγχαρητήρια και σε αυτόν και στους γονείς, οι οποίοι το έχουν οπωσδήποτε διδάξει να είναι τόσο καλός και αυτόνομος.

Ήταν πολύ τυχερός στην ατυχία του, διότι οπωσδήποτε αυτό ήταν από τα χειρότερα σενάρια, το καλύτερο θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα, πρώτα απ’ όλα ευτυχώς που δεν είχε ζέστη, γιατί το σχολικό ήταν κλειστό και το παιδί θα είχε σκάσει αν είχε παραπάνω ζέστη. Ευτυχώς που δεν πήγε κάποιος να ανοίξει το λεωφορείο, να πάρει ή να δει κάτι, να δει το παιδί. Αυτό ήταν το πιο εύκολο να βγει στον δρόμο στη λεωφόρο Αχαρνών, η οποία είναι πολυσύχναστος δρόμος και να το χτυπήσει ένα αυτοκίνητο, δηλαδή μόνο και μόνο που το σκέφτομαι μου κόβονται τα πόδια. Αδυνατώ να εκφράσω το πόσο τυχεροί είμαστε.

Επειδή αυτό το πράγμα αλλάζει, δηλαδή τα 5 παιδιά πολλές φορές είναι 4, άλλες είναι 3, την άλλη φορά ήρθε 1 αλλά τώρα δεν ξέρω αν έχουν επικοινωνήσει οι γονείς ότι δεν θα ερχόταν το παιδί. Εντάξει τώρα εγώ προσωπικά αν ήμουν να παραλάβω από ένα αυτοκίνητο 3 άτομα και έβλεπα δύο θα ρώταγα για το τρίτο άτομο τι έγινε. Πιστεύω ότι και ένα τηλέφωνο, δηλαδή από το σχολείο στους γονείς ότι ξέρετε κάτι, ότι είναι ο Παντελής δεν ήρθε. Το στείλατε γιατί δεν μας ειδοποιήσετε; και δείγμα, πώς να το πω, δείγμα ευθύνης και υπευθυνότητας.

Είναι ένα συμβάν το οποίο το απεύχομαι από όλους. Πιστεύω ότι είναι καθαρά θέμα ατομικό, δηλαδή η ευθύνη για μένα βαραίνει την συνοδό κατά πρώτον και τον οδηγό κατά δεύτερον. Αναλαμβάνουμε να κάνουμε μια δουλειά και στην οποία εξαρτώνται άτομα, γιατί τώρα μιλάμε για παιδάκια τα οποία εξαρτώνται από εμάς. Πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη σε εμάς, άρα και εμείς πρέπει να τους δείξουμε ότι αυτή την εμπιστοσύνη καλά κάνουν και την έχουν. Ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί και ας αγκαλιάσουμε λίγο περισσότερο αυτό που κάνουμε με αγάπη».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδήσεις σήμερα:

Πανελλαδικές 2024: Στους 68.851 ο αριθμός των εισακτέων στα πανεπιστήμια -Οι θέσεις ανά σχολή

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στους δρόμους Μητσοτάκης και υπουργοί -Στο «φουλ» οι προεκλογικές μηχανές της ΝΔ