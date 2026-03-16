Κηφισιά: Χειροπέδες σε 50χρονο για κατοχή αρχαίων αμφορέων (Βίντεο)

Κατά τη διάρκεια αστυνομικής έρευνας το πρωί του Σαββάτου (14/03) σε κατοικία 50χρονου στην Κηφισιά, εντοπίστηκαν δέκα θραύσματα ενάλιων αμφορέων.

Σύμφωνα με τις αρχές, τα ευρήματα προέκυψαν ύστερα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του άνδρα. Από τα συνολικά δέκα τμήματα, τέσσερα χρονολογούνται στην Ελληνιστική περίοδο, άλλα τέσσερα στη Βυζαντινή, ενώ δύο ανήκουν στη Νεότερη περίοδο.

Αρχαιολόγος της Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων εξέτασε τα αντικείμενα και γνωμάτευσε ότι εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου περί προστασίας αρχαιοτήτων.

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από πληροφορίες και έρευνες των αρχών, που οδήγησαν τους αστυνομικούς να πραγματοποιήσουν έλεγχο στην κατοικία του στην Κηφισιά. Σε βάρος του 50χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για υπεξαίρεση, καθώς και για παραβίαση της νομοθεσίας που αφορά την προστασία των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στον αρμόδιο Εισαγγελία οδηγήθηκε ο συλληφθείς, ενώ συνεχίζεται η προανάκριση για την υπόθεση.