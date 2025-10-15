Κέρκυρα: Ταλαιπωρία για 182 επιβάτες πλοίου μετά από μηχανική βλάβη
Είχε προορισμό την Ηγουμενίτσα
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης (15.10) στο λιμενικό καθώς υπήρξε μηχανική βλάβη σε πλοίο που θα έπλεε από το λιμάνι της Κέρκυρας με προορισμό την Ηγουμενίτσα, δημιουργώντας απίστευτη ταλαιπωρία για τους επιβάτες.
Πιο συγκεκριμένα στο πλοίο επιβαίνουν 182 άτομα, ενώ, υπάρχουν 36 οχήματα, 10 φορτηγά οχήματα κι ένα λεωφορείο.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ