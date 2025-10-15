Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Κέρκυρα: Ταλαιπωρία για 182 επιβάτες πλοίου μετά από μηχανική βλάβη

Είχε προορισμό την Ηγουμενίτσα

Κέρκυρα: Ταλαιπωρία για 182 επιβάτες πλοίου μετά από μηχανική βλάβη
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης (15.10) στο λιμενικό καθώς υπήρξε μηχανική βλάβη σε πλοίο που θα έπλεε από το λιμάνι της Κέρκυρας με προορισμό την Ηγουμενίτσα, δημιουργώντας απίστευτη ταλαιπωρία για τους επιβάτες.

Πιο συγκεκριμένα στο πλοίο επιβαίνουν 182 άτομα, ενώ, υπάρχουν 36 οχήματα, 10 φορτηγά οχήματα κι ένα λεωφορείο.

