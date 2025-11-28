“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
Κεραυνός χτυπάει την κορυφή του υπό κατασκευή ουρανοξύστη στο Ελληνικό (εικόνα)

Χιλιάδες κεραυνοί έπεσαν στην Αττική

Κεραυνός χτυπάει την κορυφή του υπό κατασκευή ουρανοξύστη στο Ελληνικό (εικόνα)
Παρά την σοβαρότητα της κακοκαιρίας που προκάλεσε πλήθος προβλημάτων στην Αττική, η ADEL χάρισε και εντυπωσιακές εικόνες.

Η Αττική βρέθηκε στο επίκεντρο της κακοκαιρίας από το βράδυ της Πέμπτης (27/11) με τόνους νερού και χιλιάδες κεραυνούς να δημιουργούν προβλήματα σε πολλά σημεία του λεκανοπεδίου.

Σε ένα από τα εντυπωσιακά καρέ που κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός, κεραυνός φαίνεται να χτυπάει την κορυφή του υπό κατασκευή ουρανοξύστη στο Ελληνικό.

Δείτε τη φωτογραφία από το Forecast Weather Greece:

