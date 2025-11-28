Κεραυνός χτυπάει την κορυφή του υπό κατασκευή ουρανοξύστη στο Ελληνικό (εικόνα)
Χιλιάδες κεραυνοί έπεσαν στην Αττική
Παρά την σοβαρότητα της κακοκαιρίας που προκάλεσε πλήθος προβλημάτων στην Αττική, η ADEL χάρισε και εντυπωσιακές εικόνες.
Η Αττική βρέθηκε στο επίκεντρο της κακοκαιρίας από το βράδυ της Πέμπτης (27/11) με τόνους νερού και χιλιάδες κεραυνούς να δημιουργούν προβλήματα σε πολλά σημεία του λεκανοπεδίου.
Σε ένα από τα εντυπωσιακά καρέ που κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός, κεραυνός φαίνεται να χτυπάει την κορυφή του υπό κατασκευή ουρανοξύστη στο Ελληνικό.
Δείτε τη φωτογραφία από το Forecast Weather Greece:
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις