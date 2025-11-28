Κεραυνός χτυπάει την κορυφή του υπό κατασκευή ουρανοξύστη στο Ελληνικό (εικόνα)

Παρά την σοβαρότητα της κακοκαιρίας που προκάλεσε πλήθος προβλημάτων στην Αττική, η ADEL χάρισε και εντυπωσιακές εικόνες.

Η Αττική βρέθηκε στο επίκεντρο της κακοκαιρίας από το βράδυ της Πέμπτης (27/11) με τόνους νερού και χιλιάδες κεραυνούς να δημιουργούν προβλήματα σε πολλά σημεία του λεκανοπεδίου.

Σε ένα από τα εντυπωσιακά καρέ που κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός, κεραυνός φαίνεται να χτυπάει την κορυφή του υπό κατασκευή ουρανοξύστη στο Ελληνικό.

Δείτε τη φωτογραφία από το Forecast Weather Greece: