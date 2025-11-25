“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
ΕΛΛΑΔΑ

Κεντρική Μακεδονία: Η Τροχαία «σάρωσε» τους δρόμους – 663 παραβάσεις και 8 συλλήψεις

Πραγματοποιήθηκαν ειδικές δράσεις το διήμερο 23-24 Νοεμβρίου

DEBATER NEWSROOM

Σε 8 συλλήψεις για διάφορα αδικήματα προχώρησαν αστυνομικοί της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας κατά τη διάρκεια ειδικών δράσεων που έγιναν από την Κυριακή, 23 Νοεμβρίου, έως το πρωί της Δευτέρας, 24 Νοεμβρίου, ενώ βεβαιώθηκαν 663 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών δράσεων σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική πραγματοποιήθηκαν 2.201 έλεγχοι οχημάτων και 2.418 έλεγχοι ατόμων.

Συνελήφθησαν συνολικά 8 άτομα, εκ των οποίων 1 άτομο για κλοπές-διαρρήξεις, 1 άτομο για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, 1 άτομο για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, 2 άτομα για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και 3 άτομα για λοιπά αδικήματα.

