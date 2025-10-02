Κεφαλονιά: Σορός άνδρα ανασύρθηκε από το λιμάνι του Πόρου – Έπεσε στην θάλασσα μαζί με το ΙΧ του (εικόνες + βίντεο)

Τραγωδία σημειώθηκε στην Κεφαλονιά όταν ΙΧ με ένα επιβαίνων έπεσε στο λιμάνι του Πόρου με αποτέλεσμα τον θάνατο του.

Σύμφωνα με το kefaloniapress, ο άτυχος άνδρας φαίνεται να έχασε τον προσανατολισμό του στο σκοτάδι και να βρέθηκε με το όχημά του στη θάλασσα. Το περιστατικό εκτιμάται ότι συνέβη τα χαράματα, ενώ ο ίδιος εντοπίστηκε αργότερα το πρωί χωρίς τις αισθήσεις του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την ενημέρωση του λιμενικού, η σορός του άτυχου άνδρα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς για να διαπιστωθεί ο θάνατος του.

Οι αρχές ερευνούν τα αίτια του περιστατικού.