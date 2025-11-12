Καβούρι: Ξηλώθηκε σκεπή παραθαλάσσιου εστιατορίου από ισχυρές ριπές ανέμου – Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο

Σοβαρές ζημιές προκάλεσαν στον παραθαλάσσιο χώρο του Yalos Seafood Restaurant στο Καβούρι οι ισχυρές ριπές ανέμου, καταστρέφοντας μεγάλο μέρος των εγκαταστάσεών του.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε ανάρτησή της η επιχείρηση: «Έφτασαν λίγα δευτερόλεπτα για να γίνει μια μεγάλη ζημιά, ένας ανεμοστρόβιλος έπληξε τον παραθαλάσσιο χώρο μας και διέλυσε τα πάντα. Δεν το βάζουμε κάτω! Ξεκινάμε και ελπίζουμε σύντομα να είμαστε καλύτεροι από πρώτα. Μέχρι τότε, λειτουργούμε στη βεράντα μας, στην κλιματιζόμενη αίθουσά μας και σας περιμένουμε!».

Το βίντεο από κάμερα ασφαλείας που δημοσίευσε η επιχείρηση δείχνει τη στιγμή που ισχυρή ριπή ανέμου χτυπά τον παραθαλάσσιο χώρο του εστιατορίου, ξηλώνοντας μέχρι και τη σκεπή.

Ευτυχώς, στο σημείο δεν υπήρχε κάποιος πελάτης ή εργαζόμενος και δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.