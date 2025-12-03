“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
Καβάλα: Η πιο φωτεινή χριστουγεννιάτικη αυλή – Έθιμο οικογένειας εντυπωσιάζει τη γειτονιά (Βίντεο)

Η οικογένεια έχει στολίσει μέχρι και τις κολώνες

Καβάλα: Η πιο φωτεινή χριστουγεννιάτικη αυλή – Έθιμο οικογένειας εντυπωσιάζει τη γειτονιά (Βίντεο)
Μία οικογένεια στη Δεξαμενή Καβάλας έχει κάθε χρόνο το πιο φωτεινό σπίτι, καθώς το στολίζει με χιλιάδες χριστουγεννιάτικα λαμπάκια.

Η κόρη δημοσίευσε ένα βίντεο στο λογαριασμό της στο TikTok, όπου αποκαλύπτει ότι οι γονείς της έχουν έθιμο κάθε Χριστούγεννα να διακοσμούν κάθε σημείο του σπιτιού τους με φωτεινά λαμπάκια.

@eirenegalanopoulou Για άλλη μια χρονιά το έθιμό μας ολοκληρώθηκε 🌟🎄❤️🥰 Περήφανη για τους γονείς μου 🥹❤️ Και του χρόνου με υγεία 🎄🌟🥰 ❤️#christmas#myparents#fyp#foryou#foryoupagee ♬ It's Beginning to Look a Lot like Christmas – Michael Bublé

Δύο χριστουγεννιάτικα δέντρα παρατηρούνται στην αυλή του σπιτιού, μαζί με πολλά φωτεινά αστέρια και πολύχρωμα λαμπάκια. Η οικογένεια έχει στολίσει μέχρι και τις κολώνες, τα παράθυρα και το μπαλκόνι του σπιτιού.

Πολλοί κάτοικοι της περιοχής θαυμάζουν και φωτογραφίζουν το εντυπωσιακό σπίτι.

