Καβάλα: Η πιο φωτεινή χριστουγεννιάτικη αυλή – Έθιμο οικογένειας εντυπωσιάζει τη γειτονιά (Βίντεο)

Μία οικογένεια στη Δεξαμενή Καβάλας έχει κάθε χρόνο το πιο φωτεινό σπίτι, καθώς το στολίζει με χιλιάδες χριστουγεννιάτικα λαμπάκια.

Η κόρη δημοσίευσε ένα βίντεο στο λογαριασμό της στο TikTok, όπου αποκαλύπτει ότι οι γονείς της έχουν έθιμο κάθε Χριστούγεννα να διακοσμούν κάθε σημείο του σπιτιού τους με φωτεινά λαμπάκια.

Δύο χριστουγεννιάτικα δέντρα παρατηρούνται στην αυλή του σπιτιού, μαζί με πολλά φωτεινά αστέρια και πολύχρωμα λαμπάκια. Η οικογένεια έχει στολίσει μέχρι και τις κολώνες, τα παράθυρα και το μπαλκόνι του σπιτιού.

Πολλοί κάτοικοι της περιοχής θαυμάζουν και φωτογραφίζουν το εντυπωσιακό σπίτι.