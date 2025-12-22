Κάτω Πατήσια: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό μετά την τραγωδία που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 22/12 με τον θάνατο ενός ανθρώπου στα Κάτω Πατήσια.

«Σας ενημερώνουμε πως αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό. Η κίνηση των συρμών διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη Γραμμή Κηφισιά- Πειραιάς» αναφέρει η ΣΤΑΣΥ.