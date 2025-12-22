Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
ΕΛΛΑΔΑ

Κάτω Πατήσια: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό

Τι αναφέρει η ανακοίνωση

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό μετά την τραγωδία που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 22/12 με τον θάνατο ενός ανθρώπου στα Κάτω Πατήσια.

«Σας ενημερώνουμε πως αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό. Η κίνηση των συρμών διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη Γραμμή Κηφισιά- Πειραιάς» αναφέρει η ΣΤΑΣΥ.

