Κάτω Αχαΐα: Συνελήφθησαν δύο μαθητές για οπλοκατοχή σε λύκειο (Εικόνα)
Χειροπέδες και στον πατέρα του ενός παιδιού
Συνελήφθησαν το μεσημέρι της Τετάρτης (01/10) δύο μαθητές, ηλικίας 15 και 18 ετών, για οπλοκατοχή σε λύκειο στην Κάτω Αχαΐα.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η αστυνομία έλεγξε τους δύο μαθητές, όπου βρέθηκε ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι – σουγιάς στην κατοχή του 15χρονου. Στην προανάκριση προέκυψε ότι το όπλο άνηκε στον 18χρονο μαθητή και το έδωσε στον 15χρονο.
Σημειώνεται ότι συνελήφθη και ο πατέρας του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του.
Σε βάρος των συλληφθέντων έχει σχηματισθεί δικογραφία, η οποία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις