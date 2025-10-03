Κατερίνη: Σοβαρός τραυματισμός μαθητή σε προαύλιο Λυκείου – Χτύπησε στην βάση μπασκέτας 40 ετών

Έναν σοβαρό τραυματισμό υπέστη μαθητής όταν γλίστρησε και χτύπησε σε βάση μπασκέτας στο προαύλιο Λυκείου της Κατερίνης.

Σύμφωνα με το karfitsa.gr, ο μαθητής κατά τη διάρκεια του μαθήματος της γυμναστικής γλίστρησε και χτύπησε το κεφάλι του στη βάση μπασκέτας, όπου υπήρχε μεταλλική ράβδος.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 29/09 και στο σημείο κλήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ προκειμένου να παραλάβει το μαθητή. Το παιδί διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Κατερίνης όπου του έγιναν ράμματα και αναμένεται τις επόμενες ημέρες να επανέλθει στα μαθήματά του. Οι μαθητές του σχολείου μετά από το περιστατικό προχώρησαν σε κατάληψη.

Κατά την ίδια πηγή, οι μπασκέτες είναι πολύ παλιές και αντί να γίνει αντικατάστασή τους μέχρι στιγμής, έχουν γίνει «μπαλώματα» ώστε να παραμένουν σταθερές με τσιμέντο και οικοδομικά υλικά που δε θα έπρεπε να βρίσκονται στη βάση τους.